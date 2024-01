Ieri laaveva chiesto di essere avvisata in caso di offerte importanti pervenute all'Hellas Verona per il centrocampista Filippo. Giocatore che era corteggiato anche da Milan e Fiorentina ma la volontà di Madama era quella di essere competitiva ed avviare una vera e propria asta per il centrocampista. Juventus che però non è riuscita nell'intento. Stando a quanto riferisce SkySport infatti l'accordo è già stato raggiunto, niente Juve per Terracciano. Diventerà a breve un nuovo giocatore del Milan. Un nome in meno quindi tra i possibili rinforzi a centrocampo per Massimiliano Allegri.