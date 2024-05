Il futuro di Massimilianocon lasembra appeso ad un filo. Le possibilità di un esonero prima della fine della stagione continuano a farsi strada in maniera sempre più insistente dopo i fatti di ieri sera in Coppa Italia. Partendo dalla lite con Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, fino ai danni del set televisivo e l'espulsione sul finale della gara. Ai microfoni di SkySport il giornalista Giovanni Guardalà ha svelato: "Dal punto di vista della prosecuzione del rapporto sarà complicato vedere Allegri nelle partite con Bologna e Monza, poi se si arriverà ad altro tramite legali non è ancora dato sapere".