Lascenderà in campo contro il Frosinone domani nel lunch match delle 12.30 all'Allianz Stadium. Sarà la volta di vedere titolare Charly? Arrivato nel corso del mercato di gennaio. Stando a quanto riferisce SkySport, nelle idee di Massimiliano Allegri ci sarebbe un ballottaggio per un posto in mezzo al campo. A giocarsi una maglia da titolare sarebbero Filip Kostic e appunto Charly Alcaraz. Con il giocatore arrivato nel mercato di gennaio in vantaggio sul serbo ex Eintracht Francoforte.