Laè al lavoro per rinnovare il contratto di Adrien. Stando a quanto riferisce SkySport. La trattativa tra i bianconeri e la madre agente del francese va avanti, anche se non si è arrivati ad una firma. La volontà della Juventus è certamente quella di proseguire con il centrocampista francese. Cristiano Giuntoli è già al lavoro per portare un centrocampista a Torino nel corso del mercato estivo, qualora le strade della Vecchia Signora e di Adrien Rabiot dovessero separarsi sarebbero due i rinforzi da portare a Torino in mezzo al campo. La volontà però resta quella di rinnovare il contratto di Rabiot. Parti al lavoro, ci saranno aggiornamenti.