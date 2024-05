Non ci sarebbero contatti tra Massimilianoe Cristiano, nessun tipo di comunicazione. Come riferisce SkySport ieri si è aperto il sipario su una crisi insanabile sotto l'aspetto dei rapporti. Il gesto di Allegri non può essere interpretato in maniera diversa, secondo l'emittente televisiva: Allegri avrebbe voluto festeggiare soltanto con la squadra e nessun altro. Pretesa per lui giustificata ma mai vista alla Juventus. Per lo meno, mai cosi esplicita. Manifestazione che imbarazzerebbe il club. In particolare dopo i fatti avvenuti ieri sera dopo la vittoria, ormai noti.