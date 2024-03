Nella sfida di campionato di sabato contro lanon ci sarà, essendo squalificato per via del rosso con cui è stato punito nel finale del match contro il Genoa. Dal punto di vista fisico, però, non ci sono più problemi. Stando a Sky Sport, Dusanha ormai recuperato dallache lo ha costretto a saltare il ritiro con la Nazionale serba ed è dunque pronto a mettersi a disposizione per la partita successiva della, la semifinale di andata di Coppa Italia sempre contro i biancocelesti. L'appuntamento è per il prossimo 2 aprile.