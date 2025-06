Sky - Vlahovic, attesa per l'incontro con Comolli negli USA: cosa filtra

Getty Images

Vlahovic-Juve, attesa per l'incontro con Comolli

Mentre prendono corpo le voci relative a un possibile scambio con Theo Hernandez rimane uno dei temi centrali dell'estate della Juventus , che dovrà approfondire quanto prima la situazione che lo riguarda anche nell'ottica di studiare la strategia giusta per rinforzare l'attacco (l'eventuale maxi investimento per Viktor Gyokeres , per esempio, dipende proprio, a livello puramente economico, dalla cessione del serbo).Come raccontato da Sky Sport, a breve il direttore generaleraggiungerà la squadra negli Stati Uniti - dove in vista dell'esordio al Mondiale per Club è atteso anche John Elkann - e avrà modo di parlare con il giocatore: questa volta non saranno ammesse risposte interlocutorie. Il nodo, ovviamente, è quello legato al contratto in scadenza tra un anno, per cui il rinnovo è sempre apparso in salita. Questa estate, dunque, sarà per la Juventus l'ultima occasione utile per monetizzare dalla cessione di Vlahovic, evitando di perderlo a zero.