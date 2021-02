Ora è ufficiale, il binomio Sky-Champions League prosegue. Tramite un comunicato, la pay-tv di Santa Giulia ha ufficializzato l'acquisizione dei diritti tv delle due principali competizioni Uefa per club per il triennio 2021-2024. IL COMUNICATO - "Sky ha acquisito i diritti audiovisivi per la trasmissione di 121 delle 137 partite a stagione della UEFA Champions League per il triennio 2021/2024 e di tutte le 282 partite a stagione della UEFA Europa League e della UEFA Europa Conference League sempre per il triennio 2021/2024" si legge nella nota diffusa. "Saranno quindi ben 403 i match per ognuna delle tre stagioni di UEFA Champions League, UEFA Europa League e della nuova competizione UEFA Europa Conference League, che Sky potrà trasmettere dagli stadi più belli d’Europa, comprese le tre finali. Sky Sport racconterà il sogno europeo delle squadre italiane e degli altri grandi club d’Europa, con la qualità e le tecnologie innovative che esaltano ancora di più la spettacolarità delle sfide, le azioni e i gol dei grandi campioni".