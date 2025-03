Sky - Tudor verso la Juventus: è il favorito in caso di esonero di Thiago Motta

Getty Images

Il nuovo allenatore dellasarà, con ogni probabilità, Igor Tudor. Secondo quanto riferito da Sky, infatti, il nome del tecnico croato sta prendendo sempre più quota nella lista dei potenziali sostituti di Thiago Motta, qualora si concretizzasse nei prossimi giorni l'esonero dell'attuale guida tecnica bianconera.Nonostante nelle ultime ore si sia fatta strada l'opzione Roberto Mancini, nelle ultime ore è proprio il profilo di Tudor quello che destinato a scalare le gerarchie nella lista di gradimento del board bianconero, capitanato da Cristiano Giuntoli.

Tudor favorito?

La posizione di Mancini

Secondo Sky,. Questo aspetto potrebbe essere decisivo, perché se la Juve deciderà di prendere un nuovo allenatore, si impegnerà fino a fine stagione, per poi decidere con serenità in estate.Mancini, a differenza di Tudor, potrebbe richiedere l’opzione di rinnovo o il rinnovo automatico in caso di qualificazione in Champions League nella prossima stagione. Eventualità che ridurrebbe il margine di manovra della Juve in estate, qualora la società bianconera decidesse di volersi impegnare con un altro tecnico.