Sky - Tudor può rinnovare con la Juve fino al 2027: previsto un incontro con Comolli

Nella giornata di oggi Damien Comolli si è presentato in conferenza stampa. Il nuovo direttore generale della Juventus ha parlato di diversi aspetti fondamentali, a cominciare dalla conferma di. Dopo essere arrivato nello scorso marzo, a seguito dell'esonero di, l'allenatore ex Lazio ha guidato i bianconeri nelle ultime partite di campionato, centrando l'obiettivo Champions League all'ultima giornata.Comolli, dunque, ha messo in chiaro che Tudor sarà l'allenatore della Juventus anche nella prossima stagione, anche dopo il Mondiale per Club . Una garanzia di fiducia per il tecnico croato, che ha portato la Juve al quarto posto e ha ribadito la sua volontà di rimanere. Adesso resta da capire quali sarannodell'allenatore, dato che quello firmato a marzo scadrà a breve.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Tudor potrebbe rinnovare per un'ulteriore stagione, prolungando il suo contratto fino al 2027. Nella giornata di domani, inoltre, sarebbe previsto un incontro tra, il suo agente, proprio per parlare delle condizioni del rinnovo, e dunque non è escluso che il contratto venga prolungato ulteriormente.





