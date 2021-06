L'attacco di Tim a Sky è arrivato anche all'attenzione dell'Antitrust che ha deciso di analizzare la situazione. Il Sole24Ore racconta di una segnalazione che coinvolge la pay-tv e la campagna pubblicitaria di un mese fa per gli abbonati a Sky Calcio: "Al momento, il contesto dei diritti tv della Serie A rimane di grande incertezza ed abbiamo così pensato ad alcune iniziative", scriveva Sky, spiegando per questo di aver "deciso di azzerare il costo del pacchetto Sky Calcio per tre mesi, dal 1° luglio al 30 settembre". Una comunicazione ingannevole secondo l'accusa, perché a fine marzo l'assegnazione dei diritti tv per la Serie A era già chiaro a tutti che sarebbe andata a Dazn.