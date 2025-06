Sky - Tre nomi se Spalletti salta dopo la Moldova

NTB/AFP via Getty Images

Dopo la pesante sconfitta per 3-0 contro la Norvegia, firmata da Sorloth, Nusa e Haaland, l’Italia riflette sul proprio futuro in vista delle qualificazioni ai Mondiali 2026. Il risultato ha compromesso seriamente il primo posto nel girone, e secondo quanto riportato da Sky Sport, la FIGC starebbe valutando la possibilità di cambiare commissario tecnico.Martedì 10 giugno è previsto un incontro decisivo tra l’attuale ct Luciano Spalletti e il presidente federale Gabriele Gravina. Fino alla prossima sfida contro la Moldova, non sono previsti cambiamenti ufficiali, ma il futuro del tecnico sarà strettamente legato all’esito di quella partita.

Spalletti potrebbe anche rassegnare spontaneamente le dimissioni, qualora ritenesse di non essere più in grado di incidere. In tal caso, la FIGC dovrà valutare attentamente i nomi dei possibili successori.Con Carlo Ancelotti ormai ct del Brasile e Massimiliano Allegri tornato al Milan, restano in corsa Stefano Pioli, Claudio Ranieri e Daniele De Rossi. Pioli è il favorito, ma non potrebbe insediarsi subito per motivi fiscali legati alla sua recente esperienza in Arabia Saudita: sarebbe disponibile solo da luglio.L’Italia, dunque, resta in bilico, in attesa di nuove decisioni.