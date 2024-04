Venerdì sera, il direttore tecnico della Juventus,, ha pubblicamente confermato che Massimiliano Allegri e il club pianificheranno il futuro insieme al termine della stagione. Tuttavia, nonostante queste dichiarazioni, gli esperti di mercato continuano a inserire Thiago Motta come futuro allenatore della Juventus.Anche Gianluca Di Marzio ha ribadito questa visione, sostenendo che Motta sia considerato il principale candidato per la panchina della Juve, nonostante le parole di Giuntoli a sostegno di Allegri. Di Marzio ha precisato che, secondo le sue informazioni, Motta rimane il piano A di Giuntoli, mentre non sembra esserci un piano B che coinvolga Antonio Conte.Queste dichiarazioni suggeriscono che, nonostante le assicurazioni pubbliche di supporto ad Allegri, ci potrebbe essere una volontà interna alla Juventus di esplorare altre opzioni per la guida tecnica della squadra.