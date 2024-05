Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa del suo futuro, spiegando come comunicherà nei prossimi giorni la decisione. Gianluca Di Marzio dagli studi di Sky Sport analizza così la situazione: "Non ha firmato nulla ma ha un impegno con la Juventus per un contratto di 3 anni. Poi giusto che ne parli prima con la società, anche lui ascolti quelli che sono i programmi, ma penso che la decisione l'abbia già presa." Su Massimiliano Allegri invece, ha aggiunto: "Non so la sua intenzione ora, sono state comunque ore delicate. Si aspettava di rimanere in panchina per salutare il pubblico all’ultima giornata. Ora ci sono anche situazioni legali, non credo stia pensando ad un’altra panchina".