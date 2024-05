Le parole del giornalista Gianluca, intervenuto dagli studi di Sky Sport:"Thiago Motta non ha firmato nulla ma ha preso un impegno con la Juventus per un contratto triennale. La decisione l'ha già presa. Allegri? Non so la sua intenzione, ora. Si aspettava di restare in panchina per salutare il pubblico all'ultima giornata. Ora ci sono anche delle situazioni legali, non credo stia pensando ad un'altra panchina".