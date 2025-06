Sky - Theo Hernandez apre all'Al-Hilal: le ultime

Getty Images

Il futuro di Theo Hernandez è sempre più lontano dal Milan. Già nelle scorse settimane il terzino aveva manifestato il suo desiderio di lasciare il club per andare, ma i rossoneri non hanno accettato l'offerta della squadra di Simeone. In queste settimane è stato sempre costante, che dall'arrivo di Inzaghi vuole rinforzare ulteriormente la rosa.Secondo quanto riportato da Sky Sport, però, dopo aver rifiutato più volte il club saudita, Theo HernandezNon è dunque da escludere il suo passaggio all'Al Hilal, che ha confermato più volte di voler puntare su di lui.

Al momento non c'è ancora un'intesa di massima, ma Theo ha dato la sua apertura per cominciare a trattare con i sauditi, dopo aver rifiutato diverse volte la possibilità di non giocare in Europa.