Sky - Tentativo del Napoli per De Bruyne: la situazione

Il Napoli sogna in grande, e a prescindere dal futuro di Antonio Conte, che ha un contratto con il club azzurro fino al 2027, vuole costruire una rosa sempre più competitiva, puntando forte anche sul mercato. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, il Napoli vorrebbe fare unIl centrocampista belga è in, e ha già annunciato che lascerà il club a fine stagione, ma la volontà è quella di rimanere in Europa. L'obiettivo degli azzurri sarebbe quello di prendere l'ex Wolfsburg per la prossima stagione, puntando anche sul suo rapporto con Romelu

Nel frattempo, il Napoli continua a lavorare per cercare il quarto scudetto: a tre giornate dalla fine, gli azzurri sono primi in Serie A a +3 sull'Inter.