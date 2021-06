Adrien Rabiot è stato un tema di discussione ieri sera negli studi di Sky Sport dopo la clamorosa eliminazione della Francia per mano della Svizzera agli ottavi di finale degli Europei:



MASSIMO AMBROSINI - "Non lo considero un grandissimo giocatore. Ha dalla sua parte il fisico e per questo può adattarsi a tutta fascia, ha sicuramente preso fiducia nel corso della stagione e contro la Svizzera ha fatto anche una buona partita. Però non è uno che fa la differenza nella continuità e non eccelle in nulla se non nella prestanza atletica"



ANNE-LAURE BONNET - "I francesi sono combattuti, e non dimenticano di quando rifiutò di andare ai Mondiali perché non sarebbe stato titolare"



OSCAR DAMIANI - "Un grande mezzo giocatore"