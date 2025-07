Sky Sports News - Juventus e Manchester United in contatto per Sancho: la situazione

Juventus-Sancho, le ultime

Lacontinua a lavorare per un accordo per ingaggiare l'attaccante del Manchester United. Come riferisce Sky Sport News, sono in corso contatti tra i due club, con il Manchester United che si ritiene voglia una cifra intorno a 25 milioni di euro per cedere l'attaccante inglese, nell'ultima stagione in prestito al Chelsea che ha deciso di non riscattarlo.Vanno avanti quindi i dialoghi tra Juve e United e parallelamente il club bianconero è in trattativa anche con l'entourage di Sancho. Non è un accordo facile da concludere, dato che è molto probabile, si legge, che Sancho debba accettare una riduzione dello stipendio che percepisce a Manchester. I dirigenti della Juventus stanno dialogando con l'entourage di Sancho per quanto riguarda le condizioni personali.

Su Sancho c'era anche il Napoli che però adesso si è allontanato preferendo affondare su altri profili come Noa Lang del PSV, che si avvicina alla squadra di De Laurentiis dopo l'ultimo rilancio fatto dai Campioni d'Italia.