Laha chiuso per Khéphren, il francese approderà presto in bianconero. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, l'arrivo dell'ormai exnon esclude il rinnovo di Adrien, con le parti che potrebbero presto tornare ad aggiornarsi nei prossimi giorni. Rabiot in questa stagione ha disputato 35 gare tra campionato e Coppa Italia, andando a segno cinque volte e confezionando anche 3 assist. L'anno scorso aveva rinnovato il suo contratto con il club bianconero per un anno.