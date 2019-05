L’addio di Massimiliano Allegri apre diversi interrogativi sul futuro della panchina della Juventus. I bianconeri stanno valutando diversi profili per impostare il nuovo ciclo dopo i 5 anni con il tecnico livornese. Non mancano i vari candidati. In ribasso le quotazioni di Pep Guardiola dopo la sua firma con il Manchester City. Il sogno proibito è Jurgen Klopp, anche se non sembra intenzionato a salutare il Liverpool. Secondo Sky Sport, in questo momento, il candidato numero uno sarebbe diventato Maurizio Sarri, pronto a lasciare il Chelsea in estate. L’ex tecnico del Napoli supererebbe Simone Inzaghi, considerato finora come il profilo più gradito dalla società bianconera.