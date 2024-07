Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio a, Jadoncontinua ad essere un obiettivo per la, ma l'inglese resta comunque sul mercato. Di conseguenza lapuò ancora sperare di riuscire a portare a Torino Sancho. Nell'ultima stagione alil giocatore si è ritrovato brillantemente dopo l'annata storta alrisultando come uno degli uomini decisivi per il raggiungimento della finale di