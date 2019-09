Secondo quanto riporta Sky Sport, la Juventus aveva preallertato gli agenti dei giocatori a rischio taglio dalla lista per la Champions League. Tra di essi ovviamente anche Emre Can. Poi, a seguito della scelta operata da Maurizio Sarri, è arrivata la comunicazione ufficiale da parte della società seguita da una telefonata del mister bianconero al giocatore. La reazione del tedesco che ha accusato la Juve di avergli mentito sembra dunque dettata dalla rabbia del momento visto che, come sembra, la società aveva informato i rappresentanti del giocatore della possibilità di non far parte della rosa dei calciatori impegnati nella fase a gironi della Champions League 2019/20.