Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, per laè arrivato il momento di concentrarsi sulle cessioni. Matiaspiace molto alclub che è appena tornato in Premier League dopo aver giocato l'ultima stagione in Championship.. Da valutare invece le situazioni relative a Federicoe a Weston, entrambi messi sul mercato in uscita. Sempre secondo Gianluca Di Marzio, una volta chiuse le cessioni ci sarà l'offerta per Teundell, primo obiettivo del mercato bianconero.