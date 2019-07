Continuano i contatti tra Milan e Juventus. I rossoneri stanno spingendo fortemente per Merih Demiral. Il tecnico Marco Giampaolo avrebbe individuato nel difensore bianconero il rinforzo ideale per la propria retroguardia. Secondo quanto riportato da Sky Sport, nelle ultime ore ci sarebbe stata una timida apertura da parte dei campioni d'Italia. Dunque la partenza di Demiral verso Milano non è affatto da escludere, anche se la trattativa è ancora tutta in salita.