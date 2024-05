Manca sempre meno al via degli Europei ed è già tempo di convocati. Germania, Francia, Inghilterra e altre hanno già diramato una prima lista da scremare in seguito. Lo farà a breve anche l'Italia ma le prime indiscrezioni rivelano alcune tra le sorprese che ha preparato il ct Luciano Spalletti. Secondo quanto riporta Sky Sport,appena rientrato dalla squalifica di sette mesi per scommesse e tornato in campo con la Juve in casa del Bologna. La lista verrà comunicata giovedì e, al suo interno, dovrebbero trovarsi anche i nomi di Giovanni Fabbian del Bologna, di Michael Folorunsho del Verona, mentre ci sarebbe un solo posto da assegnare a uno tra Riccardo Orsolini e Matteo Politano.