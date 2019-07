Matthjis De Ligt non intende seguire l'Ajax. Il difensore olandese ha fatto capire di non voler essere al ritiro insieme al resto della squadra in Austria. Al contempo la Juventus è ormai ad un passo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la trattativa sarebbe ormai in dirittura d'arrivo. L'intesa è vicina, si lavora sugli ultimi dettagli prima di considerare conclusa la trattativa. Al momento, i bianconeri sembrano essere disposti ad accontentare i lancieri, offrendo 75 milioni di euro. Fabio Paratici spinge per concludere l'operazione in tempi rapidi, così da riuscire ad affidare a Maurizio Sarri il giocatore olandese. L'accordo tra Juve e De Ligt, nel frattempo, è già stato trovato: il giocatore firmerà un quinquennale da 12 milioni di euro a stagione, con una clausola rescissoria di 150 milioni.