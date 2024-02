La sfida con l'Inter alle porta, la Juventus si prepara. Domenica 4 febbraio alle ore 20:45 i bianconeri si presenteranno a San Siro e lo potranno fare con un uomo in più in rosa: Carlos Alcaraz. Neo centrocampista bianconero, appena arrivato dal Southampton, può essere convocato da Massimiliano Allegri in vista della sfida contro i nerazzurri e ha delle chance, sottolinea Sky Sport. L’ultima parola spetterà all’allenatore della Juventus, che potrà portare il 21enne argentino in panchina ma deciderà solo nelle prossime ore. Per Alcaraz, ovviamente, qualora dovesse arrivare la convocazione, si tratterebbe di un debutto che non avverrebbe in una partita come tutte le altre. Il derby d’Italia è già di base una sfida particolare, ancor di più se si guarda la classifica.