Si avvicina il match tra, match valido per la trentacinquesima giornata della. Gara importante in chiave, perché in caso di vittoria degli uomini dilasi qualificherebbe alla prossima edizione. Angelo Mangiante di Sky Sport ha parlato di un possibile turnover per. Queste le sue parole.MANGIANTE - "De Rossi sta lavorando full time da stamattina per preparare il match con la Juve, che arriva riposata visto il mancato impegno nelle coppe europee in questa stagione. La Roma arriverà cotta al match, si è visto anche nel secondo tempo di ieri dove i giallorossi non riuscivano a tenere il dinamismo richiesto. Ci sarà un ricco turnover e penso che mezza squadra cambierà per forza"