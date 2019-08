Alex Sandro è pronto ad incominciare il quinto campionato di Serie A della sua carriera. Il brasiliano ci arriva con un carico di responsabilità maggiore rispetto al passato perché, a differenza degli anni scorsi, sarà l’unico terzino sinistro di ruolo della rosa. E’ un attestato di fiducia quello che la società gli ha consegnato. I dirigenti credono in lui. La Juve tutta vuole rivedere il giocatore della stagione 2016/17 considerato, dagli addetti ai lavori, uno tra i migliori esterni sinistri al mondo. Le ultime due stagioni sono state più di ombre che di luci ma, e qui sta la novità rispetto al passato, il recente prolungamento di contratto e l’arrivo del fraterno amico Danilo sembrano aver dato nuova luce alla carriera in bianconero del terzino. Questa serenità è stata carpita anche da Sky Sport poiché il brasiliano, al termine dell’allenamento mattutino, si è intrattenuto a firmare autografi ai tifosi che lo attendevano fuori dai cancelli della Continassa. Che sia di buon auspicio per la nuova stagione, iniziare regalando un sorriso sul volto di un tifoso.