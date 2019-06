Guardiola, Sarri o nome a sorpresa? Per il futuro tecnico della Juve, l'attenzione è clamorosamente alta. Sky Sport non ha dubbi: c'è l'attuale tecnico del Chelsea in pole position per approdare all'ombra della Continassa. Ecco quanto raccolto dagli studi dell'emittente satellitare: "Continuano ad uscire voci su Guardiola ma sempre smentite, anche da Klopp che ieri ha parlato di una telefonata con Guardiola con sfida in Premier per l’anno prossimo. Ma hanno smentito anche Juventus, City. Tutti. Per questo noi ripetiamo che sarà Sarri il prossimo tecnico della Juve, anche perché il braccio di ferro con il Chelsea non dovrebbe durare a lungo".