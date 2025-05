Sky - 'Si aprono spiragli per la permanenza di Conte al Napoli'

Il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli è ancora in bilico, ma negli ultimi giorni si stanno aprendo spiragli concreti per una sua possibile permanenza. Dopo il confronto avvenuto nella giornata di ieri tra l’allenatore salentino e il presidente Aurelio De Laurentiis, i contatti odierni hanno ulteriormente rafforzato il dialogo tra le parti, lasciando intravedere uno scenario che fino a poco tempo fa sembrava complicato.Come riporta Sky Sport, le sensazioni che filtrano dall’ambiente azzurro sono improntate a un cauto ottimismo. L’incontro decisivo è atteso entro sabato, quando Conte dovrebbe sciogliere definitivamente le riserve sul suo futuro. In casa Napoli, la fiducia cresce, pur restando accompagnata dalla consueta prudenza che caratterizza queste delicate fasi di trattativa.

De Laurentiis ha messo sul tavolo un progetto ambizioso e ha fatto sentire a Conte la centralità che avrebbe nel percorso di rilancio del club. L’allenatore, da parte sua, sta valutando con attenzione ogni aspetto, consapevole della responsabilità e delle aspettative che accompagnerebbero una sua permanenza.