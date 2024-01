Sfida Napoli-Juve per Koné: il piano dei bianconeri

Napoli e Juventus continuano ad avere molti obiettivi comuni sul mercato. Uno di questi, ovvero Lazar Samardzic, è molto vicino a trasferirsi in Campania ma Aurelio De Laurentiis non si vuole fermare al talento serbo. Nei giorni scorsi, riferisce Sky Sport, c'è stato un tentativo per Kouadiocon all'attivo al momento un gol in otto presenze in Bundesliga.Sul centrocampista classe 2001 però c'è da tempo anche laoltre all'Atletico Madrid. Il Napoli potrebbe continuare a provarci nei prossimi giorni anche se il giocatore vorrebbe i bianconeri che insistono da tempo però per fare un'operazione più per giugno rispetto a ora. Da capire quindi se il giocatore aprirà al Napoli o aspetterà come preferirebbe la fine della stagione, con in testa il possibile trasferimento alla Juve.