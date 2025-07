2025 Getty Images

Sky - Savona, contatti tra l'entourage ed il Newcastle: la situazione

un' ora fa



Il difensore classe 2003 della Juventus Nicolò Savona è finito nel mirino della Premier League. In particolare il club ad aver messo gli occhi sul giovane della Vecchia Signora sarebbe il Newcastle, come riferisce in queste ore SkySport. Ci sono anche già stati i primi contatti tra il club inglese e l'entourage di Savona, al momento però non sembra esserci avviata una vera e propria trattativa.



Situazione che però potrebbe cambiare nel momento in cui il Newcastle dovesse cedere Livramento che è nel mirino del Manchester City. A quel punto il club inglese potrebbe avere la necessità di trovare un sostituto che potrebbe essere proprio Savona.