Secondo quanto riporta Sky Sport, Maurizio Sarri ha confermato la volontà di lasciare il Chelsea. Come anticipato su Ilbianconero.com la scorsa settimana , c'è già un accordo tra il tecnico ex Napoli e la Juventus sulla base di 6-7 milioni di euro. Il problema, adesso, è che il ChelseaVisto però che i rapporti tra i due club sono ottimi, secondo Sky Sport la Juve si aspetta di non dover pagare nessun indennizzo al Chelsea.