Sky Sport fa il punto sul passaggio di Maurizio Sarri alla Juventus:Il Chelsea vuole avere la sicurezza del sostituto e decidere quanto indenizzo chiedere anche se la Juve non si aspetta di dover pagare l'uscita di Maurizio Sarri. Qualche giorno potrebbe ancora servire. Fino a qunando il Chelsea non formalizzerà l'uscita Sarri non potrà firmare con la Juve. Il tecnico ex Napoli ha fatto presente che vuole tornare in Italia e i Blues ne hanno preso atto. Sarri ha ragioni personali e familiari per lasciare la Juventus. Quando un mese fa ha detto di voler andare via non aveva già un accordo con i bianconeri. Come anticipato da Ilbianconero.com, Sarri ha già un accordo con la Juve già da alcuni giorni mentre il Chelsea non è convinto di voler lasciare partire il tecnico italiano senza il pagamento di una penale