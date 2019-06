Secondo quanto riporta Sky Sport, il passaggio di Maurizio Sarri alla Juventus è solo questione di tempo. Il tecnico toscano si aspetta di essere liberato dal Chelsea per diventare il nuovo allenatore del club bianconero nella prossima stagione. Anche secondo La Gazzetta dello Sport, l'annuncio del club bianconero è solo questione di tempo. Il tecnico ex Napoli può essere liberato già nelle prossime 24 ore, l'annuncio può arrivare in questa settimana. La Juve attende solo un segnale da Londra, quindi. Sarri si avvicina sempre più alla Juventus.