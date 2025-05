Sky - Rebus allenatori: Italiano rinnova col Bologna e il Milan va su Allegri che ha già un accordo col Napoli. E Conte...

Getty Images

Il valzer di allenatori dellarischia di innescarsi a stretto giro di posta ma, nel frattempo, sembrerebbe essere tutto fatto per la prima grande conferma. Secondo quanto riferito da Sky, ilha raggiunto un'intesa di massima per il rinnovo di contratto di Vincenzo Italiano che, in attesa delle firme, si legherà al club rossoblù fino all'estate del 2027 con opzione per un altro anno.Ed è proprio qui che potrebbe scatenarsi un vero e proprio effetto domino: Italiano, infatti, era finito nel mirino del Milan, ma a questo punto con la permanenza del tecnico in quel di Bologna, i rossoneri avrebbero deciso di virare con forza su Massimiliano Allegri, con il quale sono già stati avviati i contatti nel corso delle ultime ore per provare a riportare il tecnico livornese sulla panchina rossonera dove ha già allenato dal 2010 sino all'inizio del 2014.

In tutto questo, però, Allegri ha già raggiunto un'intesa di massima da diverse settimane con il Napoli vista la possibile partenza di Antonio Conte che invece, ora, sembra quantomeno congelata. Un intrigo di panchine, dunque, che vede tantissimi club e tecnici coinvolti, con la Serie A che rischia di cambiare completamente fisionomia in vista della prossima stagione.