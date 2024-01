Secondo quanto riportato da Sky Sport, è imminente la chiusura dell'affare tra lae l'per Moise. Il talentuoso attaccante, che indossa la maglia numero 18 della Juventus, è sull'orlo di un trasferimento in Spagna. Prima di unirsi alla squadra di Simeone, tuttavia, Kean ha deciso di non rinnovare il suo contratto con la squadra bianconera. Attualmente in scadenza nel 2025 con la Juventus, il futuro del giocatore sarà definito solo durante l'estate, quando si sveleranno le prossime tappe della sua carriera.