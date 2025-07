Getty Images

Sky - Quando arriverà l'ufficialità del rinnovo di Gatti?

un' ora fa



La Juventus sta lavorando tra colpi in entrata, colpi in uscita e rinnovi verso la prossima stagione. Tra chi ha già un accordo per il rinnovo di contratto c'è il difensore classe 1998 della Juventus Federico Gatti. Gatti nel corso degli anni a Torino ha conquistato sempre di più la dirigenza bianconera che ora è pronto a blindarlo a Torino. Infatti come confermato da SkySport la Juventus ha già un accordo con Federico Gatti per rinnovargli il contratto fino al 2030. La firma arriverà nei prossimi giorni, quando è previsto il ritorno a Torino del gruppo squadra che sta per terminare le vacanze dopo il Mondiale per Club.