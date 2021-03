Se la Juventus potrebbe attuare una vera e propria rivoluzione a partire dalla prossima stagione, la rivoluzione è già iniziata nel campo dei diritti televisivi per il triennio 2021-2024. L'assegnazione dei pacchetti 1 e 3 da l'opportunità a Dazn di trasmettere tutte le 10 partite della Serie A, da capire invece cosa farà Sky: l'offerta è di 70 milioni per il pacchetto 2 che comprende tre partite in co-esclusiva ma ha trovato il no della Lega.



L'OFFERTA - L'ad di Sky Maximo Ibarra ha parlato così a Repubblica: "Anche se non dovessimo avere i diritti per trasmettere la Serie A resteremo la casa dello sport in tv. La prossima stagione avremo sicuramente la Champions League, l'Europa League, l'Europa Conference League, la Premier League e la Bundesliga. Inoltre, Sky Q permette di avere in un unico palinsesto tutto ciò che interessa: dai canali della piattaforma a Over the top come Amazon Prime, Netflix e Spotify". IL PREZZO DI SKY - "Se non dovessimo trasmettere la Serie A, chiaramente il costo dell'abbonamento per i nostri clienti sarebbe abbassato in modo trasparente e proattivo".