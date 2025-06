Sky - Primi contatti tra Gattuso e la FIGC: cosa filtra

Getty Images

L'Italia ha giocato la sua ultima partita con Luciano. L'ex allenatore del Napoli aveva annunciato di essere stato sollevato dall'incarico nella conferenza stampa alla vigilia, dunque la FIGC sta cercando il successore valutando diversi profili. Dopo il "no" di Claudio, che rimarrà allacon un ruolo dirigenziale, la Federazione italiana sta pensando a tanti nomi.Tra questi ci sono diversi ex campioni dell'Italia del 2006, e in pole c'è. L'ex centrocampista del Milan ha chiuso la sua avventura in panchina, e secondo quanto riportato da Sky Sport ci sono già stati i primi contatti con la FIGC, e al momento il dialogo è aperto.

Gattuso dunque resta in pole su, gli altri due profili emersi nelle valutazioni della Federazione nelle scorse ore. I prossimi giorni sapranno sciogliere ulteriori dubbi su chi sarà il prossimo commissario tecnico dell'Italia.