Luca Pellegrini potrebbe presto lasciare la Juventus, dopo essere approdato a Torino nell'ambito dello scambio con la Roma che ha portato Leonardo Spinazzola a vestire la maglia giallorossa. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, il terzino sinistro sarebbe a un passo dal ritorno in prestito secco al Cagliari, in cui ha militato già da gennaio al termine della scorsa stagione. Resta da valutare l'alternativa per i bianconeri, per fare da sostituto ad Alex Sandro.