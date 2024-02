Dopo la sentenza di doping su Paul, non è previsto alcun comunicato ufficiale dalla Juventus, come riporta Sky Sport. È stato il giocatore stesso a esprimersi attraverso i social, trasmettendo il suo punto di vista tramite un comunicato. Il silenzio del club suggerisce un atteggiamento di riservatezza in attesa di sviluppi futuri. È stato confermato il ricorso al Tas, indicando una determinazione nel difendere i propri interessi. Questo momento delicato pone il focus sulle prossime mosse legali e sulle implicazioni per il futuro del giocatore e della squadra, mentre si attenderanno ulteriori sviluppi.