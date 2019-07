Secondo quanto riporta Sky Sport, il viaggio di Paratici di ieri a Ibiza non avrebbe un collegamento diretto con l'affare Mauro Icardi, quanto, piuttosto, con altri impegni in programma per il direttore sportivo. Questo, comunque, non esclude un contatto tra le parti. Il nome di Icardi ritorna quindi in cima alla lista dei desideri bianconeri.