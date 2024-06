Paolo Montero e il legame con Thiago Motta

Paolo sarà il prossimo allenatore della. Il tecnico uruguaiano è ormai pronto a ufficializzare il prossimo passo, e non sarà uno di quelli banali.Dopo due anni alla guida della formazione Primavera, la Juve ha scelto l'ex difensore, nonché allenatore ad interim per le ultime due partite della prima squadra, come guida della seconda formazione bianconera. A riportarlo è Sky Sport.Una scelta che farà certamente piacere anche a, che diè molto amico e che avrà certamente avallato la considerazione fatta da Cristiano Giuntoli e dal suo staff. Montero arriva dopo una stagione altalenante alla guida della squadra Primavera, che ha giocato costantemente sotto età per consegnare anche un bacino più ampio alla vecchia Under 23.Montero ha già allenato in Serie C, l'ha fatto alla guida della Sambenedettese. Per lui, dunque, un ritorno a determinati livelli.