Tra gli allenatori che la Juventus guarda con attenzione c'è anche Raffaele Palladino e di lui ha parlato Gianluca di Marzio, giornalista di Sky Sport: "Palladino, con tutto il rispetto per chi gli ha dato questa opportunità, come il Monza, per mettersi in vetrina sia pronto ad accettare offerte in arrivo da club che dovrebbero garantirgli qualcosa in più a livello di ambizione rispetto al Monza e credo che arriverà una di queste offerte". Il tecnico ha il contratto in scadenza a giugno e dopo due stagioni nel club lombardo, sembra destinato a lasciare Monza.