Sky - Osimhen, niente Al Hilal: ecco dove può andare ora

2 ore fa

Victor Osimhen era stato corteggiato anche dalla Juventus nelle scorse settimane, nel dettaglio fino a che Cristiano Giuntoli era rimasto a Torino sponda bianconera. Poi l'affare che sembrava in dirittura d'arrivo con il club arabo del Al Hilal che però nella giornata di ieri è saltato complice il no di Victor. Stando a quanto riferisce SkySport però il centravanti nigeriano avrebbe svariate estimatrici in Arabia e proprio da una di loro dovrebbe arrivare la prossima offerta di calciomercato.