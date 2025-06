Sky - Osimhen ha rifiutato all'Al-Hilal: il futuro rimane in bilico

Getty Images

L'ennesimo rilancio, evidentemente, non è bastato. Come riferito da Sky,ha ufficialmente declinato l'offerta dell'Al-Hilal nonostante l'ennesima proposta da parte del club saudita, pronto a garantire un ingaggio monstre all'attaccante di proprietà del Napoli.La squadra di Simone Inzaghi, disposta a versare l'intero ammontare della clausola rescissoria al club partenopeo proprietario del cartellino, ha messo sul tavolo l'ennesima maxi proposta all'attaccante classe 1998 il quale, dopo diverse valutazioni, ha deciso di respingere al mittente la faraonica offerta.

Osimhen, che nell'ultima stagione ha giocato in prestito al Galatasaray, è legato al Napoli per un'altra stagione, ovvero fino al 30 giugno del 2026. Solamente nelle prossime settimane, dunque, sarà possibile capire quale sarà la sua destinazione: è lecito attendersi che il calciatore ex Lille voglia continuare a misurarsi sul palcoscenico del calcio europeo.