Sky - Osimhen ha detto sì all'Al Hilal

Simone Gervasio

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Victor Osimhen ha accettato l’offerta dell’Al-Hilal. L’attaccante nigeriano è pronto a trasferirsi in Arabia Saudita, ma resta ancora da definire l’intesa tra il club saudita e il Napoli. Al momento, l’offerta dell’Al-Hilal è salita fino a 70 milioni di euro, una cifra importante, ma ancora non sufficiente per soddisfare le richieste del presidente Aurelio De Laurentiis, che continua a chiedere almeno 75 milioni per lasciar partire il suo centravanti.Il via libera del giocatore rappresenta un passaggio chiave nella trattativa, segno che il progetto e l’ingaggio proposto dal club arabo hanno convinto Osimhen, reduce da stagioni ricche di gol con la maglia azzurra e quella del Galatasaray. Il suo addio, se confermato, aprirebbe un nuovo capitolo per il Napoli, che con Antonio Conte in panchina è pronto a rivoluzionare la squadra.

L’Al-Hilal, già protagonista di importanti colpi sul mercato, è deciso a portare a casa un attaccante di livello internazionale. I prossimi giorni saranno decisivi per chiudere l’operazione: la palla passa ora ai due club, che dovranno trovare un punto d’incontro definitivo.